Tour de France 2025 tappa 7 | per Pogacar bis e maglia gialla La classifica

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con la tappa 7, tra le sfide ardite del Mur-de-Bretagne e i colpi di scena che emozionano gli appassionati. A trionfare è Tadej Pogacar, che con una performance magistrale si riprende la maglia gialla, battendo Jonas Vingegaard in uno sprint mozzafiato. La classifica si infiamma, promettendo un percorso incerto e pieno di sorprese nelle prossime tappe.

Mur-de-Bretagne Guerlédan (Francia), 11 luglio 2025 - La tappa 7 del Tour de France 2025 propone l'iconico Mur-de-Bretagne, domato dall'uomo più atteso: nelle terre di Bernard Hinault vince Tadej Pogacar e, complici il solo secondo di differenza in classifica generale e le difficoltà in salita, si riprende la maglia ceduta ieri a Mathieu Van Der Poel e lo fa battendo allo sprint Jonas Vingegaard, che a sua volta lancia segnali rincuoranti dopo la pessima cronometro di due giorni fa. Lo sloveno fa 101 successi in carriera, di cui 19 alla Grande Boucle e lo fa stavolta anche grazie alla sua UAE Team Emirates-XRG, che vive una giornata a due facce: benissimo Tim Wellens e Jhonatan Narvaez, l'ultimo uomo di una volata perfetta, e male (suo malgrado) Joao Almeida, che naufraga a oltre 10', salutando quindi i sogni di podio a Parigi, a causa di una caduta che coinvolge tra gli altri anche Santiago Buitrago, Jack Haig, Enric Mas, Ben Healy, Eddie Dunbar e Guillaume Martin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net