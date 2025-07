Tour de France 2025 | Tadej Pogacar vince ancora e torna in giallo Sul Mur de Bretagne battuto in volata Jonas Vingegaard

Il Tour de France 2025 regala emozioni intense e sorprese ad ogni tappa. Tadej Pogacar, ancora una volta in grande forma, conquista la settima frazione sul Mûr-de-Bretagne, battendo in volata Jonas Vingegaard e tornando a indossare la Maglia Gialla. La battaglia tra i grandi scalatori e sprinter si fa sempre più vibrante, promettendo un finale di gara ricco di colpi di scena. A questo punto, tutto è possibile nel cuore di questa incredibile edizione!

Era il super favorito per la tappa odierna e non poteva mancare l’ennesima firma di Tadej Pogacar. Settima frazione al Tour de France 2025: sul Mûr-de-Bretagne il campione del mondo trova il successo numero 101 in carriera, tornando a vestire anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Anche oggi battaglia incredibile per portare via la fuga. Prima ora di gara percorsa ad oltre 53 kmh con il gruppo che è rimasto compatto. A sfruttare la situazione sono stati in cinque: Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Marco Haller (Tudor), Ewen Costiou (Arkea B&B Hotels) ed Ivan Garcia Cortina (Movistar). 🔗 Leggi su Oasport.it