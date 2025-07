Tour de France 2025 | Tadej fa il pieno sul Mur de Bretagne

Nel cuore della Bretagna, Tadej Pogacar ha dimostrato ancora una volta di essere il dominatore indiscusso del ciclismo mondiale. Con un sprint magistrale sul Mur de Bretagne, il campione del mondo ha conquistato la settima tappa del Tour de France 2025, rafforzando la sua leadership e accendendo le speranze per un finale epico. La gara si infiamma: chi riuscirà a frenare la sua irresistibile ascesa?

Il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) ha vinto, prevalendo in uno sprint ristretto, la settima tappa del 112° Tour de France, lungo 197 chilometri con partenza da Saint Malò e arrivo sul Mur de Bretagne. Lo sloveno ha preceduto il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), accreditato del suo stesso tempo, e il britannico Oscar Onley ( Team Picnic PostNL), giunto a due secondi. Il fuoriclasse di Komenda è così rientrato in possesso della maglia gialla. In classifica generale Tadej ora precede Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) di 54? con il francese Kevin Vauquelin (Arkea B&B Hotels) terzo a 1’11”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tour de France 2025: Tadej fa il pieno sul Mur de Bretagne

In questa notizia si parla di: tadej - tour - france - bretagne

Tadej Pogacar fa mea culpa: “Ho sbagliato il piano, ma sto preparando il Tour: ci mettiamo alla prova” - Tadej Pogacar, consapevole degli errori commessi, ha ammesso di aver sbagliato il piano nella cronometro del Giro del Delfinato.

Verso i 293 metri sul livello del mare dell’arrivo di Mûr-de-Bretagne, il Tour de France 2025 si è goduto un anticipo d’alta quota. Remco Evenepoel, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard si sono ritrovati da soli davanti a tutti #TDF2025 Vai su X

Tadej Pogacar potrebbe battere un altro colpo oggi al Tour de France #TDF2025 Vai su Facebook

Tour de France 2025, Tadej Pogacar prima del Mur-de-Bretagne: Spero di poter restare a ruota di Mathieu van der Poel; Conferme e promesse al Tour de France. A Mûr-de-Bretagne vince Tadej Pogacar; Tour de France, another brick in the Mur (de Bretagne): secondo successo per Tadej Pogacar.

Tour de France 2025: Tadej fa il pieno sul Mur de Bretagne - Il campione del mondo Tadej Pogacar (XRG UAE Team Emirates) ha vinto, prevalendo in uno sprint ristretto, la settima tappa del 112° Tour de France, lungo 197 chilometri con partenza da Saint Malò e ar ... Lo riporta tpi.it

Tour de France 2025, Pogacar fa bis e la spunta sul Mûr-de-Bretagne Guérledan! - Tadej Pogacar della UAE Emirates vince la settima tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Mûr- Riporta generationsport.it