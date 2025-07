Tour de France 2025 | Pogacar vince la settima tappa e torna in maglia gialla

Il Tour de France 2025 si infiamma con un'epica settima tappa: Tadej Pogacar, lo sloveno della Uae Emirates, conquista il traguardo in volata riportandosi in maglia gialla. La battaglia tra i grandi campioni si fa sempre più avvincente, e questa vittoria segna un altro capitolo emozionante nella storia di questa leggenda del ciclismo. Ma cosa succederà nelle prossime tappe? Continua a leggere per scoprire l'evolversi di questa spettacolare corsa.

Tadej Pogacar vince la settima tappa del Tour de France e si riprende la maglia gialla. Lo sloveno della Uae Emirates nel tracciato da Saint-Malo a Mur-de-Bretagna Guerledan di 197 km si è imposto in volata precedendo il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) che riesce a stagli a ruota ma si deve arrendere e finisce secondo. Si tratta della seconda vittoria di tappa del 2025, in tutto sono 19 successi in generale alla Grande Boucle, 60 vittorie per la Uae Emirates dall’inizio della stagione e 101 successi per Pogacar in carriera da professionista. A 300 metri dal traguardo strappo decisivo di Pogacar che ha tenuto dietro tutti i rivali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tour de France 2025: Pogacar vince la settima tappa e torna in maglia gialla

In questa notizia si parla di: tour - france - pogacar - vince

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

Tour de France, #Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla #TDF2025 #11luglio Tutti i dettagli su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-1 Vai su X

Tappa 5 – Tour de France 2025 Tadej Pogacar non vince la tappa, ma si prende la maglia gialla Mauro Gianetti ? “È una tappa molto buona per noi, una prestazione solida. Ci aspettavamo un po’ più di distacco da @remco.ev , ma Tadej ha mantenuto Vai su Facebook

La carica della 101^: Pogacar vince ed è in giallo; Tour de France: Pogacar vince sul Mûr-de-Bretagne e riprende la maglia gialla; Tour de France, Tadej Pogacar si aggiudica la settima tappa e torna in maglia gialla.

Tour de France, Pogacar vince in volata la settima tappa - Lo sloveno torna al comando della classifica generale strappando la maglia gialla a Van der Poel che ora scivola al quinto posto ... Scrive corrieredellosport.it

Tour de France 2025, Pogacar fa bis e la spunta sul Mûr-de-Bretagne Guérledan! - Tadej Pogacar della UAE Emirates vince la settima tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Mûr- Come scrive generationsport.it