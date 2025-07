Tour de France 2025 Mattia Cattaneo si ritira nel corso della settima frazione | Evenepoel perde un gregario

Il Tour de France 2025 si conferma un’edizione segnata da sfide e sorprese, con gli italiani che vedono ridursi il loro numero in corsa. Dopo il ritiro di Filippo Ganna e le difficoltà di Mattia Cattaneo, la competizione si fa sempre più intensa e imprevedibile. Nel cuore di questa tappa, i protagonisti lottano contro fatica e imprevisti, rendendo ogni frazione un vero spettacolo di resistenza e determinazione. La corsa continua…

Dopo il ritiro di Filippo Ganna nella prima tappa, si assottiglia ancora la pattuglia di italiani in gara al Tour de France 2025 di ciclismo su strada: nel corso della settima tappa, con partenza da Saint-Malo ed arrivo a Mûr-de-Bretagne (Guerlédan) dopo 197 km, deve alzare bandiera bianca anche Mattia Cattaneo. Il ciclista della Soudal Quick-Step, fidato gregario del belga Remco Evenepoel, deve arrendersi ai postumi della caduta patita nel corso della quarta frazione: l’azzurro ha stretto i denti nella cronometro di Caen e nella tappa di ieri, ma non è riuscito ad arrivare al giorno di riposo per recuperare al meglio. 🔗 Leggi su Oasport.it