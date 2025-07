Tour de France 2025 l' attacco di Woods | Qui amano le cadute

Il Tour de France 2025 continua a sorprendere, e anche chi sembra fuori corsa può riscrivere le regole del gioco. Tra cadute e sorprese, Michael Woods si distingue nonostante il suo posizione in classifica. La sua determinazione e quel tocco di audacia ne fanno un protagonista inatteso. E, sorprendentemente, questa volta l’attacco di Woods potrebbe essere più di una semplice mossa, ma il preludio a qualcosa di più grande.

Roma, 11 luglio 2025 - In classifica generale al momento è soltanto 87esimo, a oltre 38' di ritardo da Tadej Pogacar e di lui non si è mai vista la sagoma neanche in un attacco, aspettando magari il terreno ben più fertile delle salite, eppure Michael Woods trova il modo di prendersi i riflettori al Tour de France 2025. E, in un certo senso, c'entra proprio un 'attacco'. Le dichiarazioni di Woods. L'esperto canadese non si è alzato sui pedali sulle strade della Grande Boucle, ma lo ha fatto sul proprio sito ufficiale, attaccando Aso, la società organizzatrice del Tour de France. "Finora sono riuscito a rimanere al sicuro, ma essendo stato spesso nelle retrovie del gruppo ho visto dal vivo parecchie cadute e quando vedi queste cose poi è difficile spingerle fuori dalla tua mente.