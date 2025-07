Tour de France 2025 la tappa di domani Saint-Méen-le-Grand-Laval | tornano protagonisti i velocisti

Domani, nel cuore del Tour de France 2025, Saint-Méen-le-Grand a Laval si trasformerà nel palcoscenico perfetto per i velocisti. Dopo tappe intense e combattute, si prevede una grande sfida di sprint, con pochi ostacoli e un finale tutto da vivere. La corsa si dirigerà verso il traguardo, pronto a incoronare il più rapido: questa potrebbe essere la giornata decisiva per le ruote veloci in gara.

Dopo una serie di tappe davvero concitate, compresa quella che arriverà oggi, i pretendenti alla maglia gialla si prenderanno quasi sicuramente una pausa nell’ottava tappa del Tour de France, dove torneranno protagonisti i velocisti. PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025. Sembra davvero tutto scritto per una volata sul traguardo di Laval. Non ci sono davvero difficoltà, con il solo GMP di quarta categoria nel finale della Côte de Nuillé-sur-Vicoin. Attenzione al traguardo intermedio di Vitré, visto che già nelle tappe precedenti lo sprint in mezzo alla tappa ha creato alcuni problemi. ALTIMETRIA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour de France 2025, la tappa di domani Saint-Méen-le-Grand-Laval: tornano protagonisti i velocisti

