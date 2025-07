Tottenham nei guai con il Nottingham Forest che minaccia azioni legali per il caso Gibbs-White Guardian

Il mondo del calcio è scosso da una disputa legale tra Tottenham e Nottingham Forest, che minaccia di sconvolgere le trattative di mercato. Secondo il Guardian, i Gunners accusano gli Spurs di aver contattato illegalmente Gibbs White, portando il club di Nottingham a considerare azioni legali e a presentare un reclamo alla Premier League. Una situazione intricata che potrebbe avere ripercussioni significative sull’attuale campionato e sulle strategie future dei club coinvolti.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il Nottingham Forest ha interrotto il trasferimento del centrocampista inglese, accusando gli Spurs di aver contattato il giocatore senza autorizzazione. Il club sta valutando un’azione legale e ha già presentato un reclamo formale alla Premier League. Leggi anche: Il Barcellona può rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario entro agosto (e lanciare l’assalto a Lookman). Il Forest blocca il trasferimento di Gibbs-White e accusa il Tottenham di irregolarità (Guardian). “Il trasferimento di Morgan Gibbs-White al Tottenham, atteso per una cifra intorno ai 60 milioni di sterline, è attualmente in stand-by perché il Nottingham Forest sta valutando un’azione legale per un presunto approccio illecito nei confronti del giocatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tottenham nei guai con il Nottingham Forest che minaccia azioni legali per il caso Gibbs-White (Guardian)

