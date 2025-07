Totò snobbato dai critici e riscoperto grazie a Goffredo Fofi

perdita di un grande intellettuale, capace di riscoprire e valorizzare le eccellenze italiane, spesso trascurate dai giudizi convenzionali. Goffredo Fofi ha saputo riaccendere l’attenzione su figure come Totò, dimostrando come la vera cultura abbia il potere di sfidare i pregiudizi e riscoprire il nostro patrimonio più autentico. La sua eredità rimarrà un faro per chi cerca una prospettiva genuina e indipendente sulla bellezza e sulla storia del nostro paese.

"Ci lascia Goffredo Fofi, voce lucida, radicale e sempre controcorrente della nostra cultura. Amico di Napoli e dei napoletani, fu decisivo nel ridare la meritata grandezza a Totò. Una guida rara, che ci mancherà immensamente", scrive in una nota il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Goffredo Fofi morto a 88 anni: giornalista e saggista, ha contribuito a rivalutare Totò - Goffredo Fofi, pilastro della cultura italiana, ci ha lasciato a 88 anni, lasciando un’impronta indelebile nel mondo del cinema, del teatro e della critica.

