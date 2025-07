Toscana bus e tramvia Firenze | abbonamenti falsi promossi sui social

Attenzione cittadini toscani! Negli ultimi tempi, sui social media, circolano offerte ingannevoli riguardanti abbonamenti falsi per bus e tramvia a Firenze e in tutta la Toscana. Promesse di tessere in edizione limitata a prezzi stracciati stanno ingannando utenti ignari, mettendo a rischio sicurezza e risparmio. Autolinee Toscane avvisa: diffidate da queste truffe online e affidatevi solo ai canali ufficiali. La tutela del vostro viaggio inizia con l'attenzione!

Autolinee Toscane informa che sono state segnalate nuove e ulteriori truffe online, in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune cittĂ o in tutta la Toscana

