Torrimpietra abbattimento alberi pericolosi in via della Torre di Pagliaccetto

Il Comune di Fiumicino ha avviato un’importante operazione di sicurezza a Torrimpietra, dove alberi pericolanti minacciano la pubblica incolumità. Dal 14 al 17 luglio e dal 21 al 24 luglio, via Torre del Pagliaccetto sarà interessata da interventi di abbattimento lungo entrambi i lati della carreggiata. La sicurezza dei cittadini è la priorità, ecco cosa cambierà durante le operazioni. Restate aggiornati per garantire un transito sicuro e senza inconvenienti.

Fiumicino, 11 luglio 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che dal giorno 14 luglio fino al 17 e dal 21 luglio fino al 24 luglio, per poter permettere il regolare svolgimento delle operazioni di abbattimento delle alberature lungo ambo i lati della carreggiata in Via Torre del Pagliaccetto, a Torrimpietra, in quanto irrimediabilmente compromessi e pericolosi per la pubblica e privata incolumità, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in Via Torre del Pagliaccetto, nei seguenti tratti: · tratto compreso tra Via Aurelia e l’ingresso della “Corte dell’ Arenaro”;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

