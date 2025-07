Torre Astura è aperta la spiaggia?

Torre Astura resta al centro dell’attenzione: dopo settimane di incertezza, la spiaggia apre e chiude a singhiozzo, creando confusione tra visitatori e cittadini. Nonostante gli annunci ufficiali del Comune di Nettuno, l’accesso è attualmente CHIUSO, lasciando molti in attesa di chiarimenti. Fate attenzione ai futuri aggiornamenti e preparatevi a seguire con attenzione le disposizioni ufficiali, per non trovarvi impreparati di fronte a questa incerta situazione.

Aggiornamento 11 Luglio 2025 Torre Astura continua ad aprire la spiaggia a singhiozzi, creando confusione tra i cittadini. Domenica scorsa era stata finalmente aperta, anche se con ritardo rispetto alle attese, ma ieri una persona recatasi sul posto ha trovato nuovamente tutto chiuso. Nonostante il Comune di Nettuno avesse annunciato pubblicamente l’apertura a partire dal 1° luglio, vi informiamo che l’accesso è attualmente CHIUSO. Inoltre, fate attenzione: le auto parcheggiate lungo la strada vengono multate. Aggiornamento 3 Luglio 2025 Nonostante la prevista riapertura al pubblico per il 1° luglio 2025, com’è consuetudine estiva, molti visitatori si sono ritrovati di fronte al cancello ancora serrato. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: torre - astura - aperta - spiaggia

Torre Astura apertura 2025: quando è aperta la bellissima spiaggia a sud di Roma? - Scopri Torre Astura, il tesoro nascosto della costa laziale! Con la sua apertura prevista nel 2025, questa spiaggia promete di diventare un punto di riferimento per chi cerca relax e bellezza a pochi passi da Roma.

Nettuno, la spiaggia di Torre Astura sarà sorvegliata e con orari di apertura e chiusura: tutte le informazioni Vai su Facebook

Come si accede alla meravigliosa spiaggia libera di Torre Astura che puoi visitare solo per 70 giorni l’anno? Vai su X

Torre Astura ancora chiusa: slitta la riapertura estiva della spiaggia; Come si accede alla meravigliosa spiaggia libera di Torre Astura che puoi visitare solo per 70 giorni l'anno?; Riapre per l’estate Torre Astura, la spiaggia più bella di tutto il Lazio.

Torre Astura è aperta la spiaggia? - La spiaggia di Torre Astura torna accessibile al pubblico per questa estate - Riporta funweek.it

Come si accede alla meravigliosa spiaggia libera di Torre Astura che puoi visitare solo per 70 giorni l’anno? - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Segnala greenme.it