Torre Annunziata viabilità | riapre via Terragneta con la doppia corsia Cuccurullo | Opera attesa dal 1974

Una svolta storica per Torre Annunziata: dopo decenni di attesa, giovedì 10 giugno alle ore 15, riapre definitivamente via Terragneta, con una doppia corsia che collega via Roma al Lungomare Oplonti, migliorando la viabilità e facilitando il collegamento tra il centro e il mare. Un intervento fondamentale per la città, finalmente realizzato dopo oltre quarant’anni di attesa. La riapertura rappresenta un passo importante verso un futuro più smart e accessibile per tutti.

Apre anche via Marzabotto. “Un collegamento diretto tra via Vittorio Veneto e il Lungomare Oplonti”. Giovedì 10 giugno alle ore 15 riapre definitivamente al transito veicolare via Terragneta. Sono stati completati i lavori di ampliamento della carreggiata dell’arteria che collega via Roma con il lungomare Oplonti. L’intervento rappresenta una svolta per la viabilità di Torre Centrale. “Si tratta di un’opera attesa dal 1974 e mai realizzata in precedenza – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – Con l’ampliamento della carreggiata e la realizzazione della doppia corsia sarà più agevole raggiungere il lungomare e i quartieri periferici”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

