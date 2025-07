Tornano operative le Poste di Garlate | orari e nuovi servizi

Siamo felici di annunciare che le poste di Garlate tornano operative, con orari ampliati e nuovi servizi! Dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento, l’ufficio in via Marconi 146 ora offre anche i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Casa dei servizi". Un passo importante per migliorare l’assistenza ai cittadini e semplificare ogni loro esigenza. Scopri tutte le novità e approfitta delle nuove opportunità!

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Garlate, in via Marconi 146. Sono terminati nella sede, infatti, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto "Polis - Casa dei servizi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

