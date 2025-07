Tornano le pale mobili al Moulin Rouge | lo show in strada per festeggiare il restauro di un simbolo di Parigi

di cuore e anima della città, simbolo di creatività e passione. Ora, con le pale nuovamente in funzione, Parigi riafferma il suo spirito vibrante e la sua capacità di rinascere più forte di prima. L’energia contagiosa del can can si è diffusa tra i sorrisi e gli applausi, celebrando non solo un restauro, ma anche l’indomabile talento parigino. Un evento che dimostra come, anche dopo le sfide, la magia della Ville Lumière continui a brillare.

Tornano a girare le pale del Moulin Rouge, restaurate oltre un anno dopo il crollo. Festa grande a Parigi, dove a Montmartre davanti al cabaret più famoso della Francia una compagnia di 90 persone ha ballato il can can all’esterno per celebrare l’evento. Le pale da 12 metri sono crollate ad aprile dell’anno scorso in seguito a un guasto meccanico, senza ferire nessuno. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, aveva definito il cabaret una parte fondamentale del patrimonio culturale della capitale e promesso un restauro. “Le pale del Moulin Rouge hanno sempre girato, quindi abbiamo dovuto restituire questo simbolo parigino a Parigi, alla Francia, e riportarlo allo stato in cui si trovava prima”, ha dichiarato Jean-Victor Clérico, direttore generale del cabaret. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tornano le pale mobili al Moulin Rouge: lo show in strada per festeggiare il restauro di un simbolo di Parigi

