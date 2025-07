Torna Stem alla Sant' Anna per avvicinare le ragazze alle discipline scientifiche

Sei una ragazza curiosa e appassionata di scoperte scientifiche? Non perdere l’evento “STEM, le ragazze si…” alla Sant’Anna di Pisa, un’occasione unica per scoprire il mondo delle discipline scientifiche attraverso testimonianze, visite ai laboratori e un’esperienza residenziale coinvolgente. Martedì 15 luglio alle ore 15, immergiti in questa avventura e scopri come il futuro può essere tutto nelle tue mani!

Pisa, 11 luglio 2025 - È un’occasione per conoscere da vicino la Scuola Superiore Sant’Anna: l’offerta formativa, con i concorsi ai Corsi ordinari di I e di II livello, la vita collegiale, grazie alle testimonianze dirette delle Allieve e degli Allievi, le attività di ricerca con le visite ai laboratori scientifici. Martedì 15 luglio alle ore 15 inizia la nuova edizione del corso residenziale di orientamento universitario “STEM, le ragazze si mettono in gioco”, dedicato a 80 studentesse che hanno concluso il quarto anno delle scuole superiori, per fornire loro una visione approfondita e concreta delle opportunità offerte dai percorsi di studio e dalle carriere STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), con l’obiettivo di combattere la discriminazione di genere e favorire una maggiore partecipazione femminile in settori nevralgici per il futuro dell’Italia e dell’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Stem alla Sant'Anna, per avvicinare le ragazze alle discipline scientifiche

