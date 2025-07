Torna Montemurlo sotto le stelle con musica e negozi aperti fino a mezzanotte

Preparati a vivere una serata magica a Montemurlo! Il 16 luglio torna “Montemurlo sotto le stelle”, un evento imperdibile con musica, negozi aperti fino a mezzanotte e un’atmosfera vibrante nel cuore del centro. Via il traffico, spazio alla festa e al divertimento, in un’occasione speciale per celebrare l’estate e la comunità montemurlese. Non perdere questa unica opportunità di divertirti sotto le stelle!

Montemurlo (Prato), 11 luglio 2025 - Musica, cibo e negozi aperti fino a mezzanotte. Questi gli ingredienti di “ Montemurlo sotto le stelle”. Il 16 luglio ritorna in centro l’ultima grande festa dell’estate montemurlese, promossa dal Comune e organizzata dalla Pro Loco Montemurlo in collaborazione con i commercianti montemurlesi. Via il traffico dalle strade del centro di Montemurlo e, per una sera, spazio solo alla festa e al divertimento. L’appuntamento è per mercoledì 16 luglio dalle ore 20 a mezzanotte con l’apertura serale dei negozi, i camioncini dello street food per assaggiare deliziose specialità regionali, tanta musica e intrattenimenti per i bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Montemurlo sotto le stelle con musica e negozi aperti fino a mezzanotte

In questa notizia si parla di: montemurlo - mezzanotte - sotto - stelle

Torna Montemurlo sotto le stelle con musica e negozi aperti fino a mezzanotte; “Montemurlo sotto le stelle”, apertura serale dei negozi, street food e intrattenimento; Montemurlo Estate, un programma con oltre 60 eventi: musica, teatro, cinema, passeggiate e sport.

Torna Montemurlo sotto le stelle con musica e negozi aperti fino a mezzanotte - Il 16 luglio dalle ore 20 in poi il centro chiude al traffico e si anima con street food e shopping sotto le stelle. Si legge su lanazione.it

Al via Montemurlo sotto le stelle, apertura serale dei negozi e street food - “Montemurlo sotto le stelle” è l’ultima grande festa in piazza dell’estate montemurlese, prima della pausa agostana, promossa dal Comune e dalla Pro Loco Montemurlo in collaborazione con i ... Secondo notiziediprato.it