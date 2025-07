Torna l' Estate Anziani a San Rossore per i cittadini di Vecchiano

Torna l’attesa Estate Anziani a San Rossore, un’occasione speciale per i cittadini di Vecchiano di riscoprire la bellezza della natura e vivere momenti di convivialità in compagnia. Promosso dal Comune di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale e i Comuni limitrofi, questo evento offre giornate indimenticabili nel cuore del parco. Una proposta pensata per rafforzare il senso di comunità e promuovere il benessere degli anziani...

Al via l'Estate Anziani a San Rossore messa a punto dal Comune di Vecchiano, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli e il Comune di San Giuliano Terme, che prevede la permanenza nel Parco per alcune giornate, di un gruppo che vada dalle 10 alle 28 persone. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

