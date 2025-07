Torna Lena Dunham con Too Much serie audace e sovversiva

Lena Dunham torna con "Too Much", una serie audace e sovversiva che sfida le convenzioni del genere romantico. Questa volta, non è lei la protagonista, ma Megan Stalter, in una storia d’amore che si discosta dalle classiche romcom, offrendo una narrazione più profonda e complessa. La regista avverte: «Non cercate di interpretarlo come Baby Reindeer», perché questa sarebbe una lettura troppo superficiale. Prepariamoci a un racconto che rompe gli schemi e sorprende ad ogni episodio.

A differenza di Girls, non è lei la protagonista, bensì Megan Stalter. È una storia d’amore, ma non prende le classiche scorciatoie che vediamo di solito nelle romcom. «La cosa che meno vorrei? Che la gente provi a leggerlo in chiave Baby Reindeer», dice la regista, «perché sarebbe assurdo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Torna Lena Dunham con Too Much, serie audace e sovversiva

