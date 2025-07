Torna l' allarme Popillia japonica Confagricoltura | Intervenire subito per contenere i danni

L'allarme Popillia japonica torna a scuotere l'agricoltura piemontese: un nemico invisibile che mette a rischio colture, biodiversità e futuro agricolo. Originario del Giappone, questo coleottero si è radicato nel cuore del Piemonte, con attacchi sempre più intensi. È fondamentale intervenire subito per contenere i danni e proteggere il patrimonio agricolo della regione. La lotta contro questa minaccia richiede azioni rapide ed efficaci per garantire un domani sostenibile.

In Piemonte è tornato l'allarme Popillia japonica, i cui attacchi si sono nuovamente intensificati. Originaria del Giappone, la Popillia japonica nel 2014 è stata segnalata per la prima volta in Piemonte nel Parco del Ticino. Si tratta di un piccolo coleottero in grado di attaccare più di 300. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Che cos’è la Popillia Japonica, il coleottero arrivato dal Giappone che sta distruggendo prati e giardini a Milano - La Popillia japonica, coleottero arrivato dal Giappone e ormai presente in Lombardia dal 2014, sta causando seri danni ai nostri prati e giardini.

