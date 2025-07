Torna la rassegna estiva Musica e parole nel Borgo con otto appuntamenti tra musica e letteratura

L’estate nel suggestivo borgo di San Rocco si anima ancora con la rassegna ‘Musica e parole nel Borgo’, un evento imperdibile che unisce melodie coinvolgenti e storie emozionanti. Nelle serate di martedì e venerdì, il sagrato si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove quattro concerti e quattro incontri letterari si alternano per regalare momenti di pura magia. Preparatevi a vivere un’esperienza unica tra musica e parole, che lascerà il segno nel cuore di tutti i visitatori.

Nello scenario del sagrato della Chiesa di San Rocco, nell’omonimo Borgo cittadino, ritorna la rassegna estiva ‘Musica e parole nel Borgo’ con otto appuntamenti nelle serate di martedì e venerdì. Quattro incontri musicali si alterneranno ad altrettanti affidati alle parole di narratori e poeti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

