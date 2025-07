Torino donna precipita in un pozzo profondo 12 metri | salvata dal fango sul fondo

Un salvataggio incredibile si è concluso questa mattina a Piossasco, Torino, dove una donna di 56 anni è caduta in un pozzo di 12 metri nel cortile di un'abitazione. Rimasta intrappolata tra il fango sul fondo, la sua sopravvivenza è stata possibile grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e la solidarietà nelle emergenze.

L'incidente nel cortile di un'abitazione a Piossasco. Un grave incidente si è verificato questa mattina, venerdì 11 luglio 2025, a Piossasco, in provincia di Torino, dove una donna di 56 anni è caduta in un pozzo profondo circa 12 metri. Il fatto è avvenuto nel cortile di un'abitazione all'angolo tra via Susa e via Cavour, casa di alcuni amici che la donna stava visitando. Secondo quanto riportato da TorinoToday, è probabile che la donna sia passata sopra alcune assi di legno poste a copertura dell'apertura del pozzo, che si trova in un giardino attualmente in fase di ristrutturazione.

