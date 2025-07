Too Hot To Handle Italia ha finalmente una nuova data ufficiale | ecco quando arriverà su Netflix

Se siete pronti a sfidare la vostra resistenza alle tentazioni, segnate questa data: venerdì 18 luglio debutta su Netflix Too Hot To Handle Italia! Dopo mesi di attesa e false partenze, il reality più piccante dell’estate sta per tornare con una versione tutta italiana. Preparatevi a vivere emozioni forti, flirt e colpi di scena: il countdown è ufficialmente iniziato!

A due mesi di distanza dalla falsa partenza di maggio, finalmente Netflix è pronta a far debuttare Too Hot To Handle Italia, la prima edizione del reality che ha un solo imperativo: non cedere alle tentazioni Preparatevi: Too Hot To Handle Italia sta per sbarcare su Netflix, e questa volta davvero. Dopo settimane d'attesa, la piattaforma streaming ha confermato che il reality show più piccante di tutti arriverà in streaming venerdì 18 luglio. La prima edizione italiana sarebbe dovuta essere disponibile già a maggio, in una data scelta proprio perchè strategicamente vicina all'estate, ma a bloccare i piani di Netflix sarebbe stato anche lo strano caso della modella Ibiza Altea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Too Hot To Handle Italia ha finalmente una nuova data ufficiale: ecco quando arriverà su Netflix

