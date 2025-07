Too Hot To Handle il reality dove vince chi non fa sesso arriva in Italia

Too Hot To Handle Italia sta per conquistare il nostro paese, portando un’esperienza avvincente di autocontrollo e suspense. La regola è semplice ma difficile: resistere alle tentazioni e non cedere al desiderio. Chi riuscirà a mantenere la distanza e a vincere questa sfida emozionante? Preparatevi a scoprire un nuovo modo di vivere il reality, dove il vero trionfo è nella disciplina e nella forza di volontà.

La regola è una sola: non fare sesso, nonostante le numerosi tentazioni. Chi ci riuscità sarà il vincitore di Too Hot To Handle Italia, l'audace reality show che dopo avere conquistato il pubblico di numerosi Paesi al mondo sbarca, per la prima volta, anche in Italia. Prodotto da Fremantle, il. 🔗 Leggi su Today.it

