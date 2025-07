Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi il trailer celebra il lancio su Game Pass

Preparati a rivivere le emozioni delle più iconiche sessioni di skateboarding con Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, ora disponibile su console, PC e Game Pass! Questa raccolta, completamente ricostruita per offrire un’esperienza moderna senza perdere il fascino originale, è un vero regalo per i fan di sempre e i nuovi arrivati. Per celebrare il lancio, Activision ha pubblicato un trailer speciale e un video dietro le quinte con Iron Galaxy Studios, svelando i segreti di questa rinascita digitale. Non perderti questa imperdibile occasione!

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è ufficialmente disponibile da oggi su console, PC e Game Pass. La raccolta include due dei capitoli più amati della serie, completamente ricostruiti per offrire un’esperienza moderna senza tradire l’anima originale che ha fatto la storia. Per celebrare il lancio, Activision ha pubblicato un trailer speciale e un video diario di sviluppo che ci porta dietro le quinte con Iron Galaxy Studios, il team che ha realizzato il progetto in stretta collaborazione con Tony Hawk in persona. Per molti sviluppatori, lavorare al fianco del leggendario skater è stato un sogno divenuto realtà. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi, il trailer celebra il lancio su Game Pass

In questa notizia si parla di: tony - hawk - skater - disponibile

Tony hawk’s pro skater 3 e 4: come sbloccare tutti i segreti dei skaters - Se desideri scoprire tutti i segreti nascosti di Tony Hawk’s Pro Skater 3 e 4, preparati a un viaggio emozionante tra sfide e sorprese uniche.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è il secondo giro di una remaster collection che punta tutto sul divertimento, perfetta per l'estate se si ama la serie. La formula è ancora appagante, come ci racconta il nostro Gabriele, ben rivitalizzata anche sotto il profilo estetico. Vai su Facebook

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi, arriva un nuovo video diario; Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 disponibile da oggi; Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 è disponibile da oggi.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi, arriva un nuovo video diario - Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 è disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, e Activision ha pensato bene di celebrare l'evento pubblicando un nuovo video diario che ci porta d ... Lo riporta msn.com

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è disponibile gratis su Game Pass, da ora - Tony Hawk's Pro Skater 3+4 è già giocabile gratis su Xbox Game Pass Ultimate, in contemporanea con il suo day- Da msn.com