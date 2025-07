Tom Holland afferma che L’Odissea di Nolan è diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto

Tom Holland descrive “L’Odissea” di Nolan come un’esperienza unica, senza precedenti nel cinema. In un’intervista a GQ Sports, l’attore rivela che girare questa epica storica è stato “il lavoro di una vita”. Con Matt Damon nel ruolo di Odisseo e Holland come Telemaco, il film promette di essere un’avventura straordinaria, segno di un’altra grande sfida per il regista visionario. L’attesa cresce: questo capolavoro cambierà per sempre il nostro modo di vedere il cinema.

Tom Holland ha dichiarato in una nuova intervista a GQ Sports che girare “ L’Odissea ” di Christopher Nolan è stato “ il lavoro di una vita, senza dubbio “. Il beniamino di “Spider-Man” guiderà il cast dell’epopea storica di Nolan al fianco di Matt Damon, che interpreta Odisseo. Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo. Il film segna l’attesissimo seguito di Nolan al suo premio Oscar “Oppenheimer”. “ È stato fantastico. Il lavoro di una vita, senza dubbio. La migliore esperienza che abbia mai avuto su un set cinematografico “, ha detto Holland quando gli è stato chiesto della sua esperienza sul set de “L’Odissea”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tom Holland afferma che “L’Odissea” di Nolan è “diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto”

