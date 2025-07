tokyo stringe il legame con i five eyes accordo con il canada

Tokyo rafforza i propri legami con i Five Eyes, siglando un nuovo accordo con il Canada per la condivisione di informazioni sensibili. Questa mossa strategica, firmata dal ministro degli Esteri Takeshi Iwaya e Anita Anand, mira a migliorare la sicurezza nazionale e a consolidare la posizione del Giappone nell’intelligence globale. Un passo che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali e aprire nuove prospettive di collaborazione tra le nazioni del patto.

Il Giappone ha compiuto un nuovo passo nella sua strategia di avvicinamento all'alleanza di intelligence Five Eyes, firmando con il Canada un accordo bilaterale per la condivisione di informazioni classificate. L'intesa, sottoscritta martedì a Tokyo dal ministro degli Esteri giapponese Takeshi Iwaya e dalla sua omologa canadese Anita Anand, mira a facilitare gli scambi di dati sensibili in ambito di sicurezza nazionale e a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel contesto geopolitico sempre piĂą instabile dell'Indo-Pacifico. L'accordo, denominato Security of Information Agreement (SIA), ha un valore strategico significativo.