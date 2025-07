TNA | Enzo Amore appare in un video possibile presenza a Slammiversary?

Enzo Amore, oggi conosciuto come Real1, sorprende i fan con un'apparizione inaspettata su iMPACT! in un video promozionale della promotion indipendente 4th Rope, di cui è il Flyweight Champion. La sua presenza ha subito scatenato commenti e speculazioni: potrebbe essere un indizio di una sua futura partecipazione a Slammiversary? La scena si fa sempre più intrigante: cosa riserverà il futuro per il carismatico wrestler nel panorama della WWE e oltre?

Enzo Amore, oggi noto come Real1 nella scena indipendente, è apparso questa notte ad iMPACT! in un video pagato dalla promotion 4th Rope, promozione indipendente fondata dal wrestler Westside Gunn e di cui Amore è il Flyweight Champion, cintura che appare nel video. Un video bizzarro in cui Amore pronuncia subito la celebre catchphrase che lo rese famoso ai tempi della WWE e "minaccia" la TNA che andrà "nel suo cortile" a Slammiversary che si terrà a Long Island, non molto distante dal New Jersey dove vive il wrestler. "Vi ricordate del MSG?". "My name is Enzo Amore and I am a certified G and a bonafide stud.