tiro a volo silvana stanco nel gruppo al terzo posto dopo 75 piattelli del trap a lonato

Si apre anche per il trap la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo di Lonato del Garda, in Italia: dopo le prime tre serie delle qualificazioni femminili, in casa Italia, resta in piena corsa per l'accesso all'ultimo atto Silvana Maria Stanco, mentre appaiono irrimediabilmente staccate le altre azzurre al via. Tra le 102 atlete iscritte (101 effettivamente al via), dopo 75 dei 125 piattelli previsti, infatti, in vetta in solitaria a quota 74 si trova la sammarinese Alessandra Perilli, che precede la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, seconda con 73. Alle loro spalle condivide il terzo posto un quartetto a quota 72.