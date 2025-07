Tir finisce nell’uscita d’emergenza di una galleria sulla Catania-Siracusa | grave l’autista

Un incidente grave si è verificato ieri pomeriggio nella galleria San Demetrio, sulla strada Catania-Siracusa, coinvolgendo un Tir finito nell’uscita d’emergenza. L’autista è rimasto gravemente ferito, mentre le cause rimangono ancora da accertare. La dinamica dell’incidente ha creato disagi e preoccupazione tra gli automobilisti, evidenziando l’importanza di una collaborazione tempestiva tra soccorritori e autorità. La vicenda sottolinea quanto sia essenziale garantire massima attenzione alla sicurezza in autostrada.

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, all’interno della galleria San Demetrio, sull’autostrada Siracusa-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Un mezzo pesante è rimasto incastrato nel varco di comunicazione tra le due gallerie. Le cause dell’incidente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

