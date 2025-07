Tina Cipollari e Cosimo insieme fuori da UeD | Andiamo a fare danni FOTO

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante insieme fuori da UeD: una foto che ha fatto il giro del web, scatenando curiosità e commenti. Tra siparietti di gioco e incontri veri, il legame tra i due sembra andare oltre le telecamere, lasciando il pubblico a chiedersi se ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Scopriamo insieme come si evolverà questa interessante situazione!

Il Trono di Tina Cipollari a Uomini e Donne è stato una sorta di gioco. A puntualizzarlo è stata Maria De Filippi, che in una puntata ha chiarito come stessero realmente le cose. Malgrado questo, però, in tantissimi si sono affezionati al corteggiatore che più di tutti ha colpito l'opinionistatronista, ovvero, Cosimo Dadorante. A quanto pare, però, anche Tina è rimasta colpita dal cavaliere, al punto da frequentarlo anche lontano dai riflettori. Cosa sta succedendo tra Tina e Cosimo lontano da Uomini e Donne. Al termine di Uomini e Donne in tanti si sono domandati che cosa ne fosse stato del rapporto tra Tina Cipollari e Cosimo Dadorante.