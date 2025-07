tina cipollari e cosimo dadorante tra auto di lusso e serate romane dopo uomini e donne video

Da Uomini e Donne a Roma, Tina Cipollari e Cosimo Dadorante continuano a sorprendere i fan, tra auto di lusso e serate senza telecamere. La loro vicinanza, testimoniata da foto e video condivisi sui social, fa nascere nuove domande: sarĂ solo amicizia o qualcosa di piĂą? Dopo il trono over, il loro legame sembra aver preso una piega inaspettata, lasciando tutti con il fiato sospeso. Cosa succederĂ ora nel loro percorso?

Cosa succede tra Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante dopo la fine del trono over a Uomini e Donne? La domanda rimbalza da giorni sui social dopo che i due si sono mostrati insieme a Roma in una serata senza telecamere, ma ben documentata su Instagram. Nonostante il loro percorso si sia ufficialmente chiuso il 9 maggio, la frequentazione tra la storica opinionista del dating show e il cavaliere non sembra essersi interrotta. Video e foto social. La coppia è stata vista a bordo di una delle auto di lusso di Dadorante e poi in un elegante ristorante della capitale. In una story condivisa su Instagram, i due si riprendono sorridenti: “Andiamo a fare danni”, scrive lei. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it