Tina Cipollari e Cosimo Dadorante Si Frequentano | Lo Scatto Che Non Lascia Dubbi!

Tina Cipollari e Cosimo Mino Dadorante non hanno alcuna intenzione di interrompere la loro frequentazione. Terminata l'esperienza a Uomini e Donne lo scorso 9 maggio, i due non hanno perso tempo e si sono concessi una serata tutta romana, lontana dalle luci dello studio televisivo ma ben presente sui social. Niente telecamere ufficiali, ma Instagram sì: a testimoniarlo un video nelle Stories che li ritrae prima a bordo di un'auto di lusso e poi al ristorante, con un commento ironico che non lascia spazio a dubbi sul clima di complicità: «Andiamo a fare danni».