TIM Summer Hits tutti i cantanti del best of

Stasera, su Rai 1 alle 21.30, si conclude il sorprendente viaggio musicale dei Tim Summer Hits con il grande appuntamento del Best Of. Dopo quattro serate all’insegna di musica e emozioni, Carlo Conti e Andrea Delogu riuniranno sul palco le star più amate, regalando uno spettacolo imperdibile. Non perdere l’ultimo capitolo di questa celebrazione estiva: un concentrato di talento, energia e ricordi indimenticabili.

Quinto e ultimo appuntamento questa sera, venerdì 11 luglio, alle 21.30 su Rai 1 con i Tim Summer Hits: Carlo Conti e Andrea Delogu presentano un Best Of con le migliori esibizioni delle prime quattro serate, dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Tim Summer Hits – Best Of, il cast dell'11 luglio. Achille Lauro. Alfa. Anna. Annalisa. Boomdabash e Loredana Bertè. Bresh. Chiamamifaro. Chiara Galiazzo. Coez. ComaCose. Cristiano Malgioglio. Emis Killa. Eugenio in Via di Gioia. Fedez e Clara. Francesca Michielin. Francesco Gabbani. Gaia. Ghali. Gigi D'Alessio. Jacopo Sol. LDA. Luchè. Michele Bravi e Mida.

