Tim Summer Hits stasera 11 luglio ultima puntata | ospiti e anticipazioni

Stasera, alle 21.30 su Rai 1, si chiude il sipario su 'Tim Summer Hits Best Of', il party musicale più atteso dell'estate, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un finale ricco di emozioni con ospiti stellari come Achille Lauro, Alfa, Annalisa e tanti altri artisti che renderanno memorabile questa ultima serata. Preparatevi a un grande spettacolo all'insegna della musica e delle sorprese!

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 va in onda l'ultimo appuntamento di 'Tim Summer Hits Best Of' presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2. Ecco chi sono i protagonisti del gran finale. Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Boomdabash e Loredana Bertè, Bresh, Chiamamifaro, Chiara Galiazzo, Coez, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

