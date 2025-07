Tim Summer Hits Best Of stasera su Rai 1 | la scaletta e i cantanti che si esibiranno nell’ultimo appuntamento

Stasera su Rai 1, il grande finale di TIM Summer Hits, l'evento musicale che ha reso indimenticabile l'estate italiana del 2025. Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, lo speciale "Best Of" ripercorrerà le esibizioni più emozionanti, regalando un'ultima serata di musica, energia e sorrisi. Preparati a rivivere i momenti più belli di questa stagione estiva, perché questa sera si chiude con una festa all'insegna dei grandi successi musicali.

Si chiude questa sera TIM Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu: la serata è dedicata al Best Of dell'edizione 2025 e andrà in onda su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay. Si chiude stasera, venerdì 11 luglio, un'altra edizione di successo per TIM Summer Hits, il festival musicale che ha scandito l'inizio dell'estate italiana. L'appuntamento è su Rai 1 alle 21.30 con lo speciale Best Of, un concentrato delle migliori esibizioni e delle hit che hanno infiammato i palchi di tutta Italia. A condurre la serata saranno ancora una volta l'affiatata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu.

