Tim Summer Hits Best Of le anticipazioni di venerdì 11 luglio

Il viaggio musicale che ha acceso l’estate volge al termine, e non puoi perderti l’ultimo appuntamento di Tim Summer Hits Best Of, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Venerdì 11 luglio alle 21.30 su Rai 1, con approfondimenti in diretta su Rai Radio2 e contenuti esclusivi sul backstage di Carolina Di Domenico su RaiPlay. Preparati a vivere un finale indimenticabile...

Tim Summer Hits Best Of presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, ultimo appuntamento. V enerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 in onda Tim Summer Hits Best Of presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste esclusive e i contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico e disponibile anche su RaiPlay. Il viaggio musicale che ha dato il via all’estate arriva al suo epilogo, pronto a lasciare ancora una volta un segno indelebile insieme ai grandi protagonisti della musica italiana e alle hit che faranno da colonna sonora alla bella stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tim Summer Hits Best Of, le anticipazioni di venerdì 11 luglio

In questa notizia si parla di: summer - hits - venerdì - luglio

Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf - Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

Venerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 in onda Tim Summer Hits Best Of presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu #TimSummerHits #BestOf #Rai1 #CarloConti #AndreaDelogu Vai su X

Venerdì 11 luglio, su Rai 1, alle 21.30 va in onda Tim Summer Hits Best Of presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu, in contemporanea su Rai Radio2 con le interviste esclusive e i contenuti dal backstage di Carolina Di Domenico e disponibile anche su Ra Vai su Facebook

Tim Summer Hits Best Of, la scaletta dell’ultima puntata: i cantanti sul palco; Tim Summer Hits stasera in tv venerdì 11 luglio su Rai 1: la scaletta della serata; Tim Summer Hits the Best Of.