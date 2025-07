Tim Summer Hits Best Of la scaletta dell'ultima puntata | i cantanti sul palco

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica con il Tim Summer Hits Best Of, l’evento imperdibile in diretta su Rai 1. La scaletta dell’ultima puntata promette emozioni con performance straordinarie di talentuosi cantanti sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Andrea Delogu e Carlo Conti guideranno questa serata indimenticabile, ricca di sorprese e grandi emozioni. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa festa musicale!

La scaletta con tutti i cantanti che si esibiranno stasera, in prima serata su Rai 1, al Tim Summer Hits Best Of. Andrea Delogu e Carlo Conti saranno ancora protagonisti del concerto in scena a Piazza del Popolo a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: summer - hits - scaletta - cantanti

Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf - Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

Tim Summer Hits 2025, la scaletta di stasera 4 luglio 2025 su Rai 1 con tutti i cantanti, da TrigNO a Tanani a Rkomi ai Boomdabash con Loredana Bertè Vai su X

RDS Summer Festival 2025: i cantanti in scaletta ad Olbia Vai su Facebook

Tim Summer Hits 2025 The Best Of, stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco; Stasera su Rai 1 c’è il gran finale di Tim Summer Hits: cantanti e scaletta della puntata best of di oggi 11/7; Tim Summer Hits Best Of, la scaletta dell’ultima puntata: i cantanti in ordine di esibizione.

Tim Summer Hits Best Of, la scaletta dell’ultima puntata: i cantanti in ordine di esibizione - La scaletta con tutti i cantanti che si esibiranno stasera, in prima serata su Rai 1, al Tim Summer Hits Best Of ... Scrive fanpage.it

Tim Summer Hits 2025 best of (11 luglio), ospiti e scaletta: tra Achille Lauro, Annalisa e Fedez - Rivedremo Carlo Conti, Andrea Delogu e Carolina Di Domenico alla conduzione di quest'ultima puntata speciale best of. Secondo libero.it