Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

Non perderti la spettacolare quinta puntata dei Tim Summer Hits 2025, in scena questa sera alle 21:30 su Rai 1 da Roma. Con Andrea Delogu e Carlo Conti in conduzione, questa rassegna musicale promette emozioni indimenticabili e grandi performance live. Scopri subito dove seguire l’evento in streaming e in diretta tv e preparati a vivere una serata di pura musica estiva!

. Questa sera, venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (da Roma, piazza del Popolo) la quinta puntata dei Tim Summer Hits 2025, la rassegna estiva che riunisce buona parte dei cantanti piĂą amati della nostra scena musicale con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. In tutto quattro serate di grande musica in onda su Rai 1. Dove vedere i Tim Summer Hits 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv e radio. L’evento musicale, come detto, va in onda stasera – 11 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tim Summer Hits 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

