Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai1 | ospiti cantanti scaletta e anticipazioni della quinta ed ultima puntata dell’11 luglio 2025

Stasera su Rai1 ritorna il grande spettacolo di Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Con ospiti di fama e performance indimenticabili, questa quinta e ultima puntata promette di chiudere in bellezza la stagione. Scopriamo insieme gli artisti protagonisti, la scaletta e tutte le anticipazioni di un appuntamento imperdibile: perché anche questa estate finirà con un’ultima emozione che resterà nel cuore.

Ultimo appuntamento con il Tim Summer Hits 2025, l’evento musicale presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti, le anticipazioni e la scaletta della puntata di stasera, venerdì 11 luglio 2025. Tim Summer Hits 2025, la scaletta dell’11 luglio. Stasera, venerdì 11 luglio, dalle ore 21.30 si riaccendono i riflettori del Tim Summer Hits 2025 con la musica dell’estate. Carlo Conti e Andrea Delogu tornano sul palco allestito nella magica cornice di Piazza del Popolo a Roma con la musica dell’estate 2025. Sul palcoscenico si alterneranno grandi nomi della musica italiana con le canzoni colonna sonora dell’estate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tim Summer Hits 2025 stasera su Rai1: ospiti, cantanti, scaletta e anticipazioni della quinta ed ultima puntata dell’11 luglio 2025

