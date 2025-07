TikTok l’Irlanda indaga per l’invio di dati in Cina

TikTok torna sotto i riflettori in Europa, questa volta per un’indagine sulla trasmissione dei dati degli utenti europei in Cina. La Commissione irlandese per la protezione dei dati ha avviato un procedimento contro il gigante di ByteDance, dopo la pesante multa di 530 milioni di euro di aprile. L’azienda aveva già dichiarato alcuni dettagli che ora sono al centro di nuove preoccupazioni e verifiche. La situazione si fa sempre più complessa e cruciale per la tutela della privacy digitale.

La Commissione per la protezione dei dati personali, autorità responsabile in Irlanda della tutela della privacy, ha avviato un' indagine nei confronti di TikTok per il possibile invio di dati personali degli utenti europei in Cina. Lo scorso 30 aprile, la piattaforma di ByteDance era stata sanzionata proprio da Dublino con una multa di 530 milioni di euro. Come ha spiegato ora la Data Protection Commission, l'azienda aveva precisato che il trasferimento dati avveniva soltanto tramite accesso remoto e che i suddetti dati non erano stati archiviati su alcuni server in Cina. Successivamente ha però informato l'autorità di un problema riscontrato nel mese di febbraio, in cui si era verificato proprio l'esatto contrario.

