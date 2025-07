TikTok indagata per il trasferimento dei dati degli utenti europei in Cina

TikTok è sotto inchiesta per il trasferimento dei dati degli utenti europei in Cina, suscitando grande attenzione sulla tutela della privacy digitale. La Commissione irlandese per la protezione dei dati si concentra sulle presunte pratiche scorrette della piattaforma, che respinge le accuse con fermezza. La questione divide opinioni e solleva interrogativi fondamentali su sicurezza e trasparenza nel mondo delle grandi piattaforme social. Ora, il futuro di TikTok in Europa potrebbe dipendere da come si evolverà questa delicata disputa.

La Commissione irlandese per la protezione dei dati si sofferma ancora sulle presunte pratiche scorrette della piattaforma, che replica. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - TikTok indagata per il trasferimento dei dati degli utenti europei in Cina

In questa notizia si parla di: dati - tiktok - indagata - trasferimento

Bambini e digitale: a 10 anni già la metà possiede uno smartphone, la maggioranza usa Whatsapp e TikTok. Dati allarmanti da un’indagine in Friuli Venezia Giulia - In un’epoca in cui la tecnologia penetra ogni aspetto della vita, i bambini di appena 10 anni sono già immersi nel mondo digitale.

Gli accertamenti sono partiti dopo una segnalazione della “Pegaso”. Verifiche sull’autocertificazione per il trasferimento dalla “Parthenope” e sul presunto plagio della sua tesi Vai su Facebook

Indagine dell’Autorità irlandese su TikTok: sospetti di trasferimento illecito di dati in Cina; Nuovo faro Ue su TikTok: indagine sul trasferimento in Cina dei dati degli utenti; L’Irlanda apre una nuova indagine su TikTok dopo la scoperta di dati utente conservati in Cina.

Autorità privacy Irlanda indaga su TikTok, 'invio dati a Cina' - La Commissione per la protezione dei dati personali, l'autorità irlandese responsabile della tutela privacy competente per molte Big Tech con sede in Irlanda, annuncia di aver ... Lo riporta msn.com

TikTok: nuova indagine per violazione della privacy - L'autorità irlandese ha avviato un'altra indagine nei confronti di TikTok per aver trasferito i dati degli utenti europei in server situati in Cina. Riporta msn.com