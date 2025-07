Tifosa del Napoli e con radici nel Sannio | la piccola Virginia dispersa nell’alluvione in Texas

Virginia, una piccola tifosa del Napoli con radici nel Sannio, incarna la gioia e l’amore per la sua squadra anche a migliaia di chilometri di distanza. La sua fotografia, con il sorriso tra le mani e gli occhi pieni di felicità durante la festa dello Scudetto, ricorda che la passione e la speranza uniscono culture e continenti. In un momento difficile come quello dell’alluvione in Texas, il suo volto rappresenta la forza di un legame che supera ogni ostacolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Il suo volto sorride da una foto scattata nei giorni della festa Scudetto: sciarpa del Napoli tra le mani, occhi pieni di felicità. Lei è Virginia, nove anni appena, tra le bambine disperse nell’ alluvione che ha travolto il Camp Mystic, in Texas, dove si trovava per un campo estivo. Il padre è originario di Cusano Mutri, in provincia di Benevento, ma residente con la sua famiglia negli USA, e ha trasmesso a sua figlia l’amore per Napoli, città che Virginia aveva visitato a maggio, nei giorni in cui l’azzurro colorava ogni strada. La piccola risulta dispersa da giovedì 4 luglio, travolta dal terribile alluvione che ha colpito il centro dello stato americano, in particolare la zona del Camp Mystic, un campo estivo per bambine nella contea di Kerr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tifosa del Napoli e con radici nel Sannio: la piccola Virginia dispersa nell’alluvione in Texas

