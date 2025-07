Ti lego e ti stup*o per ore | nuove gravi minacce all’ex Miss Italia Francesca Bergesio

La crescente escalation di minacce e intimidazioni nei confronti di Francesca Bergesio mette in luce un problema ancora troppo diffuso e sottovalutato. A pochi giorni dalla conclusione di un processo che sperava di portare giustizia, l’ex Miss Italia si trova nuovamente sotto attacco da parte di un nuovo stalker. Questo grave episodio ci coinvolge tutti: quanto siamo pronti a proteggere e rispettare la sicurezza di chi, come Francesca, sfida con coraggio questa piaga sociale?

A pochi giorni dalla chiusura del processo contro il 32enne che nel 2023 l’aveva minacciata di stupro e morte, l’ex Miss Italia Francesca Bergesio è tornata a essere bersaglio di minacce e intimidazioni. Un nuovo stalker, questa volta un 26enne di Catania, è stato identificato dalla polizia postale e ora risulta indagato dalla Procura di Asti. So dove abiti, ti lego al letto e ti stupro per ore è uno dei messaggi raccapriccianti inviati da un account falso su Facebook, corredato da immagini di cadaveri. Un clima di violenza che si ripete. Le minacce sono iniziate il 15 febbraio e sono proseguite fino al 19. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - “Ti lego e ti stup*o per ore”: nuove gravi minacce all’ex Miss Italia Francesca Bergesio

