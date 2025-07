Thuram Inter la permanenza non è ancora sicura | clausola scaduta ma resiste questa possibilità

L'avventura di Marcus Thuram all'Inter resta incerta e piena di suspense. La clausola di riscatto, ormai scaduta, non ha infatti chiuso le porte a nuovi sviluppi, lasciando aperta la possibilità di un suo ritorno o di un addio. Con i diversi interessi di mercato che circolano, il destino dell’attaccante francese si gioca tra speranze e incertezze. La trattativa è ancora in evoluzione; ecco tutti i dettagli.

Thuram Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante francese in nerazzurro dopo i diversi interessi di mercato. Tutti i dettagli. La permanenza di Marcus Thuram all 'Inter per la stagione 20252026 non è ancora garantita, e la situazione potrebbe evolversi in modo diverso rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Come riportato da Il Giorno, nonostante il giocatore abbia avuto un ottimo impatto in nerazzurro, il suo futuro potrebbe essere messo in discussione, soprattutto in vista delle trattative di mercato che si stanno intensificando. Se a partire dovesse essere proprio Thuram, l'Inter potrebbe decidere di lanciarsi sul mercato per trovare un attaccante più in linea con le esigenze di Simone Inzaghi, ora sostituito da Cristian Chivu, con una figura che possa rispondere pienamente alle necessità offensive della squadra.