Theo Hernández lascia Milano e segni di Al Hilal

In un colpo di scena che scuote il mondo del calcio, Theo Hernández lascia Milano per unirsi all'Al Hilal in Arabia Saudita. La sua avventura con i Rossoneri si conclude tra grandi speranze e nuove sfide. Marca svela i dettagli di questa operazione, confermando un trasferimento destinato a lasciare il segno nel panorama internazionale. Ma cosa significherà questo trasferimento per la carriera di Hernández e il calcio europeo? Scopriamolo insieme.

2025-07-10 17:12:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Al Hilal ha annunciato la firma di Theo Hernández, già ex giocatore di Milano. La sua partenza dal club di “Rossoneri” è stata imminente e, dopo una negoziazione tra i due club, la squadra saudita ha confermato l’arrivo di un nuovo rinforzo alla panchina diretta da Simone Inzaghi. La squadra francese lascia la serie A per iniziare una nuova fase nella Saudita Pro League. Milano riceverà l’importo stimato di 25 milioni di euro per il trasferimento del giocatore francese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

theo - hernández - milano - hilal

Theo Hernández ha firmato il contratto che lo legherà all'Al-Hilal fino al 2028.

Theo Hernández ha firmato il contratto che lo legherà all'Al-Hilal fino al 2028.