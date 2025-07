THE SOFA è il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE

Preparati a immergerti in un viaggio sonoro unico: “The Sofa”, il nuovo singolo della leggendaria band britannica Wolf Alice, anticipa il loro attesissimo album “The Clearing”, in uscita il 22 agosto. Disponibile da oggi, venerdì 11 luglio, è già in pre-order e promette di catturare l’ascoltatore con la sua energia travolgente. Scopri di più su questa uscita imperdibile, in un weekend che si annuncia ricco di emozioni musicali.

“THE SOFA”, il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE, contenuto nel loro atteso nuovo album, “THE CLEARING”, in uscita il 22 agosto. È uscito oggi, venerdì 11 luglio, “ THE SOFA ”, il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE, contenuto nel loro atteso nuovo album, “ THE CLEARING ”, in uscita il 22 agosto e già disponibile in pre-order ( QUI ). In occasione dell’uscita del nuovo singolo “ The Sofa ”, da venerdì 11 a domenica 13 luglio, presso il negozio Dischi Volanti in Ripa Ticinese 47 a Milano, verrà allestita una Listening Station (venerdì dalle 16.00 alle 20.00; sabato e domenica dalle 12. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “THE SOFA” è il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE

In questa notizia si parla di: sofa - singolo - band - britannica

Wolf Alice: è uscito oggi il nuovo singolo “The Sofa”, contenuto nell’album “The Clearing”, in uscita il 22 agosto - Wolf Alice, band vincitrice di premi prestigiosi come i BRIT Award e il Mercury Prize, torna a stupire con il nuovo singolo "The Sofa", estratto dal loro attesissimo album "The Clearing" in uscita il 22 agosto.

Wolf Alice 11 Luglio uscirà il secondo singolo della band Inglese "The Sofa" mentre per l'album " The Clearing" bisogna aspettare il 22 Agosto #RNRWND #wolfalice Vai su Facebook

WOLF ALICE: è uscito oggi il nuovo singolo “THE SOFA”; WOLF ALICE: è uscito il nuovo singolo “THE SOFA”, contenuto nell’album “THE CLEARING”, in arrivo il 22 agosto; Wolf Alice: il nuovo singolo è intitolato “The Sofa”.

“THE SOFA”, il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE - È uscito oggi, venerdì 11 luglio, “THE SOFA”, il nuovo singolo della band britannica WOLF ALICE, contenuto nel loro atteso nuovo album, “THE CLEARING”, in uscita il 22 agosto e già disponibile in pre- Segnala politicamentecorretto.com

WOLF ALICE: è uscito oggi il nuovo singolo “THE SOFA” - È uscito oggi, venerdì 11 luglio, il nuovo singolo della band britannica Wolf Alice intitolato “The Sofa”. Da megamodo.com