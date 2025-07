The Odyssey Tom Holland sul film di Christopher Nolan | Sarà diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora

Tom Holland, protagonista di "The Odyssey", definisce il nuovo film di Christopher Nolan come un progetto rivoluzionario e senza precedenti. Nel ruolo di Telemaco, l’attore britannico si mostra entusiasta, descrivendo questa esperienza come la più grande della sua carriera. Con un cast stellare e una narrazione innovativa, "The Odyssey" promette di essere un kolossal epico che cambierà il modo di intendere il cinema. Un’opera destinata a lasciare il segno e a emozionare gli spettatori di tutto il mondo.

Il protagonista di The Odyssey descrive il nuovo kolossal di Christopher Nolan come il progetto più ambizioso e coinvolgente della sua carriera. Tom Holland è entusiasta del suo coinvolgimento in The Odyssey, il prossimo, attesissimo film di Christopher Nolan. L'attore britannico, che nel lungometraggio interpreta Telemaco, ha parlato con GQ definendo il progetto "la più grande esperienza" della sua carriera fino ad oggi. "È stato incredibile. Il lavoro di una vita, senza alcun dubbio. La migliore esperienza mai vissuta su un set cinematografico. Emozionante, intenso, unico. Credo che il film sarà qualcosa di completamente diverso da tutto quello che abbiamo visto finora", ha dichiarato Holland.

