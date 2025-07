The nameless ballad di federico zampaglione | un horror sorprendente nel mondo della musica

Federico Zampaglione, celebre musicista e regista, torna a incantare il pubblico con “The Nameless Ballad”, un horror sorprendente che promette di rivoluzionare il panorama cinematografico italiano. Dopo il successo internazionale di “The Well”, il suo nuovo progetto si prepara a catturare l’immaginazione, unendo atmosfere inquietanti e una narrazione avvincente. L’autunno si preannuncia ricco di suspense: il mondo dell’horror italiano non vedrà l’ora di scoprire cosa riserverà questa emozionante avventura.

il ritorno di federico zampaglione nel cinema horror con “the nameless ballad”. Federico Zampaglione, noto musicista e regista, si prepara a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto che promette di rivoluzionare il panorama dell’ horror italiano contemporaneo. Dopo il successo internazionale di The Well, il regista annuncia l’inizio delle riprese del suo prossimo film, intitolato “The Nameless Ballad”, previsto per l’autunno. Questo lavoro rappresenta un’immersione profonda nel mondo della musica, un universo che Zampaglione conosce bene grazie alla sua carriera con i Tiromancino. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - The nameless ballad di federico zampaglione: un horror sorprendente nel mondo della musica

