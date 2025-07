The door al via la 21^ edizione di Aversa Gospel

Sei pronto a vivere un’esperienza unica di musica, spiritualità e convivialità? La 21ª edizione di Aversa Gospel, intitolata “The door,” apre le sue porte da giovedì 10 a domenica 13 luglio. Nei suggestivi spazi della Chiesa Evangelica Nuova Pentecoste, tra armonie coinvolgenti e atmosfere condivise, questa manifestazione promette di unire comunità, culture e cuori. Non perdere l’occasione di attraversare questa porta verso emozioni indimenticabili...

“The door” è il titolo della 21a edizione di Aversa Gospel, in programma da giovedì 10 a domenica 13 luglio nei verdeggianti spazi esterni della Chiesa Evangelica Nuova Pentecoste in via Gramsci 7880, crocevia di quattro comuni (Aversa, Cesa, Sant’Antimo e Giugliano) e di due province campane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

